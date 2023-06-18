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Akçay, dört dörtlük

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İktisatbankası BTM İkinci Lig ikinci hafta maçında 2. Grupta Akçay, konuk ettiği Zümrütköy’ü 4 – 1 mağlup ederek grupta 2’de iki yaparak liderliğini sürdürdü

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Akçay, dört dörtlük
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Niyazi Ergülen
İktisatbankası BTM İkinci Lig ikinci hafta maçında 2. Grupta Akçay,  komşusu Zümrütköy’ü konuk etti.
Akçay rauf Raif Denktaş Sahası’nda oynanan ve Olgun Canik’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada ev sahibi Akçay üstün bir oyunun sonucunda sahadan 4 – 1 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Akçay 2. dakikada Doğan’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. İlk devrenin son dakikasında Mustafa’nın attığı golle ilk devre Akçay 2 – Zümrütköy 0 şeklinde tamamlandı.
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Akçay 67. dakikada Mustafa kendisinin takımının 3. Golünü atarken 70. dakikada Şenol takımının 4. golünü attı. Zümrütköy ise bu gollere Mehmet’le karşılık verdi ve karşılaşma Akçay 4 – Zümrütköy 1 şeklinde tamamlandı.
Bu sonuçla Akçay ikinci maçını da farklı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürürken Zümrütköy puansız kaldı.
 
 
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