Akar, Demirhan ile anlaştı

Tarihinde ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Demirhan, ligde başarılı olmak için takviyelere başladı.
Deneyimli kanat oyuncusu Hasan Akar ile anlaşan Demirhan futbolcuyu kadrosuna kattı. Hasan Akar ise transferi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Birçok takımdan teklif almama rağmen bölgemde kalmayı tercih ettim. Bölgemizin değerli takımı ve şampiyon Demirhan kulübü ile anlaştım.
Bana burada oynamayı layık gören uzun zamandır ilgilenen değer veren başkan, yöneticiler ve hocamıza teşekkür ederim.”
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