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Akademiler, Nefes Demirpençe anısına oynayacak

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Akademiler, Nefes Demirpençe anısına oynayacak
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Gönyeli Futbol Akademisi küçük yaşta hayatını kaybeden Nefes Demirpençe anısına düzenlenen anı turnuvasının bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek.
Nefes Demirpençe Anı Turnuvası 26 Ekim Cumartesi günü Gönyeli Sentetik Sahasında saat 13:30’da başlayacak. Nefes Demirpençe Anı Turnuvası’nda 8 takım mücadele edecek. Minikler kategorisinde gerçekleştirilecek olan Nefes Demirpençe Anı Turnuvası’nda Gönyeli Futbol Akademisi, Doğukent, Dumlupınar, 1461 İskele Trabzonspor, Göçmenköy, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı ve Çetinkaya takımları mücadele edecekler.
 
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