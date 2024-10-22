Akademiler, Nefes Demirpençe anısına oynayacak

Gönyeli Futbol Akademisi küçük yaşta hayatını kaybeden Nefes Demirpençe anısına düzenlenen anı turnuvasının bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek.

Nefes Demirpençe Anı Turnuvası 26 Ekim Cumartesi günü Gönyeli Sentetik Sahasında saat 13:30’da başlayacak. Nefes Demirpençe Anı Turnuvası’nda 8 takım mücadele edecek. Minikler kategorisinde gerçekleştirilecek olan Nefes Demirpençe Anı Turnuvası’nda Gönyeli Futbol Akademisi, Doğukent, Dumlupınar, 1461 İskele Trabzonspor, Göçmenköy, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı ve Çetinkaya takımları mücadele edecekler.

