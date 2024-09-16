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Akabueze GG’ye niyet, Değirmenlik’e kısmet oldu

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Gençlik Gücü takımının geçtiğimiz günlerde adaya getirdiği Akabueze, eski takımı Miracle Değirmenlik ile anlaşma sağladı

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Akabueze GG’ye niyet, Değirmenlik’e kısmet oldu
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Yabancı transferinde hareketli saatler geçiren Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik eski oyuncusu Akabueze ile her konuda anlaşma sağlayarak oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
Geçtiğimiz günlerde oyuncu ülkemize getiren C.B.Gençlik Gücü Kulübü ile anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik takımı yabancı oyuncu Akabueze ile bir araya gelen kulüp başkanı Hakan Törehan yeni sezon öncesi oyuncuyu renklerine bağladı.
 
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