Akabueze GG’ye niyet, Değirmenlik’e kısmet oldu

Yabancı transferinde hareketli saatler geçiren Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik eski oyuncusu Akabueze ile her konuda anlaşma sağlayarak oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
Geçtiğimiz günlerde oyuncu ülkemize getiren C.B.Gençlik Gücü Kulübü ile anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik takımı yabancı oyuncu Akabueze ile bir araya gelen kulüp başkanı Hakan Törehan yeni sezon öncesi oyuncuyu renklerine bağladı.
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