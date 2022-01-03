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Ahmet Yalçın’a iki talip

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Ahmet Yalçın’a iki talip
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AKSA 1. Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nin genç yeteneklerinden Ahmet Yalçın ikinci devrede daha fazla süre almak için kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeye aldı.
Bölge takımlarından 1. Lig lideri SFC Dörtyol ve lig ikincisi Gençler Birliği’nden transfer teklifleri aldığı bildirilen Ahmet Yalçın’ın bu teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
Yalçın, Yeni Boğaziçi kulübünün izin verdiği bir kulübe transfer olmayı planlıyor.
 
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