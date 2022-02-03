Ahmet Ogan’a 3 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Ocak 2022 ve 1-2 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç Sarper Karmaner (Göçmenköy İYSK)

2 Maç: Nevzat Duran (Mağusa Türk Gücü), Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı TSK), Bekir Topuz, Çağın Çiftçioğlu (Cihangir GSK), Serkan Tomuk (Mesarya SK), Azad Tay (Bostancı Bağcıl SK), Yunus Kalaycı (Maraş GSK), Erdem Karamahmutoğlu (Girne Halk Evi)



1 Maç: Ahmet Can Temel (Gönyeli SK), Adem Uçar (Hamitköy ŞHSK), Arda Yatman (Yonpaş Dumlupınar TSK), Ahmet Hellaç (Çanakkale TSK)

Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya TSK), Serhat Bostancı (Düzkaya KOSK), Emirkan Kapacak (Dikmen Gücü SK), Necmettin Çakıral (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Ahmet Ogan (SFC Dörtyol SK)

1 Maç: İrfan Esendağlı (Mesarya SK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Kaan Borova (Doğan Türk Birliği)

Tuğra Kılıç (Esentepe KKSK)

Tayfun Doğan (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

Yusuf Altıner (Mesarya SK)

Sami Ergazi (İncirli SK)

Gökhan Özer (Küçük Kaymaklı TSK)

Eray Akten (Maraş GSK)

İbrahim Hatay (Baf Ülkü Yurdu)

Mustafa Süzgen (Binatlı YSK)

Olcay Mahmut Aykut (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Necati İnce (Görneç KSK)

Güvenç Sakallıoğlu (Karşıyaka ASK)

Arda Aşina (Küçük Kaymaklı TSK)

Sedat Akar (İncirli SK)

Berke Erdamar (İncirli SK)

Mehmet Fatih Parlak (Miracle Değirmenlik SK)

Gökay Alpçoğay (Mormenekşe GBSK)

Mustafa Karşılı (Mesarya SK)

Doğanalp Arıkan (Yeniboğaziçi DSK)

JonathanWeston (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Sami BertuTünsay (Mormenekşe GBSK)

