Ahmet Kuşaf, Aslanköy’de

BTM 1’e yükseldikten sonra kadro planlamasına hızlı giriş yapan Aslanköy, takıma takviyelere devam ediyor. Transfere Mustafa Baydoğan’ı kadrosuna dahil ederek başlayan Aslanköy, 1. Lig’den genç bir yıldızı daha kadrosuna dahil etti.

Bonservisi Yeniboğaziçi'nde olan Ahmet kuşaf satın alma opsiyonu ile birlikte BTM 1. Lig'in yeni ekiplerinden Aslanköy’e trasfer oldu. İki takım yöneticileri bir araya gelerek el sıkışıp transfere son noktayı koydular.



