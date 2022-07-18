Ahmet Kara, Mesarya’da

Süper Lig ekibi Mesarya uzun süredir transferini gerçekleştirmek istediği geçtiğimiz sezon 1. Lig’de adından söz ettiren Ahmet Kara transferinde mutlu sona ulaştı.

1.Lig ekibi Gençlerbirliği’nden transfer edilen genç kanat oyuncusu karşılığında Mesarya takımı, Oğuzhan Yarışık’ı Gençlerbirliği’ne verirken, bir futbolcuyu daha kırmızı siyahlılara vereceği bildirildi. Ahmet Kara’nın, yeni takımı ile ilk antrenmanına bugün çıkacağı belirtildi.

