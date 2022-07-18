banner762
banner815
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
15 0
18 0
 
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
19 0
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
8 0
Minik okçular Merkez Lefkoşa'da hedefe attı
Minik okçular Merkez Lefkoşa'da hedefe attı
17 0
Nefes artık melek oldu
Nefes artık melek oldu
131 0
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
21 0
banner797

Ahmet Kara, Mesarya’da

banner476

banner825
Ahmet Kara, Mesarya’da
Süper Lig ekibi Mesarya uzun süredir transferini gerçekleştirmek istediği geçtiğimiz sezon 1. Lig’de adından söz ettiren Ahmet Kara transferinde mutlu sona ulaştı.
1.Lig ekibi Gençlerbirliği’nden transfer edilen genç kanat oyuncusu karşılığında Mesarya takımı, Oğuzhan Yarışık’ı Gençlerbirliği’ne verirken, bir futbolcuyu daha kırmızı siyahlılara vereceği bildirildi. Ahmet Kara’nın, yeni takımı ile ilk antrenmanına bugün çıkacağı belirtildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.