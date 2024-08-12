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Ahmet Hatay, Çetinkaya’da

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Ahmet Hatay, Çetinkaya’da
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Necati KÜLAHLILAR
BTM 1. Ligin yeni ekibi Baf Ülkü Yurdu’ndan ayrılma kararı alan futbolculardan olan Ahmet Hatay bonservisli transferin son gününde sürpriz bir transfere imza attı.
Geçtiğimiz gün futbol hayatını Gönyeli’de sürdürmek istediğini açıklayan Ahmet Hatay, kulübü Baf Ülkü Yurdu’nun bu transfere izin vermemesi sonrasında dün bir başka Süper Lig ekibi Çetinkaya ile anlaşarak dün Futbol Federasyonu’nda Çetinkaya’ya imza attı.
 
 
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