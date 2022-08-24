Ahmet Hallaç, yuvadan uçtu

Birinci Ligde 2022 – 2023 sezonuna hazırlanan Mağusa ekibi Maraş, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yıllarca Çanakkale forması altında başarılı maçlar çıkaran deneyimli futbolcu Ahmet Hallaç, Mağusa’nın diğer kulübü Maraş’a transfer oldu.
Hallaç, Maraş’a bonservisli olarak transfer olurken, yeni sezon çalışmalarına da başladı.
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