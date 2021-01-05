Ahmet Erbay yönetimi görev dağılımı yaptı

Değirmenlik’te, Ahmet Erbay başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu ilk toplantısı sonunda görev dağılımı gerçekleştirdi

Birinci Lig kulüplerinden Değirmenlik’te, 15 yıl başkanlık görevi yapan EmiraliÖztüccar’ın yerine camianın önemli isimlerinden Ahmet Erbay başkanlık görevine getirilmişti.

Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler’in de genel kurula katılarak destek verdiği Ahmet Erbay başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Değirmenlik Spor Kulübü lokalinde, pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına 16 üye katıldı. Toplantıda görev dağılımı yapıldı. Görev dağılımı şöyle oldu:

“Başkan Ahmet Erbay, 1. başkan vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Tikici, 2. Başkan vekili ve Mali İşler Sorumlusu İrfan Verdil, Genel Sekreter Aziz Parlak, KTFF Sorumlusu Kazım Sönmeztürk, A Takım Sorumluları Ahmet Ercüment – Diyap Akmeşe, Alt Yapı Sorumluları Ersin Babahan – Recep Güler – Ali Taş – Mustafa Özgül, Halkla İlişkiler Sorumluları Cemal Cenkçi – Metin Çolakoğlu, Basın ve Sosyal Medya Sorumluları İrfan Verdil – Ozan Ersoy – Zakir Shah, Organizasyon ve Aktvite Sorumluları Mehmet Tuğral – Hasan Tekin – Salim İşlem, Lokal ve Tesis Sorumluları Dursun Karal – İdris Kaygısız”

