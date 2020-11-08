Ahmet Coşkun nişanda coştu

Futbolumuzun önemli isimlerinden Göçmenköy futbolcusu Ahmet Coşkun,sözlüsü Zeynep Bekir ile nişanlandı.

Girne’deki Lord’s Palace Otel’de düzenlenen muhteşem nişan töreninde Ahmet Coşkun ile Zeynep Bekir nişanlandılar.Ahmet Coşkun ile Zeynep nişan töreninde büyük mutluluk yaşarlarken, nişan törenine genç nişanlıların ailelerinin yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri de katıldılar. Ahmet Coşkun’un yetiştiği kulüp olan Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, Futbol Derneği başkan adayı Berkem Korbay gibi isimler nişan töreninde yer aldılar.

