Ahmet Can, Mormenekşe'yle anlaştı

Birinci Lig'in Doğu ekiplerinden Mormenekşe, genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Dörtyol'da A takıma çıkan sol kanat oyuncusu Ahmet Can, yeni sezonda Mormenekşe forması giyecek. Genç oyuncu her konuda Mormenekşe ile anlaşmaya vardı.



