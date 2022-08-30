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Ahmet Can, Mormenekşe'yle anlaştı

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Ahmet Can, Mormenekşe'yle anlaştı
Birinci Lig'in Doğu ekiplerinden Mormenekşe, genç futbolcuyu kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Dörtyol'da A takıma çıkan sol kanat oyuncusu Ahmet Can, yeni sezonda Mormenekşe forması giyecek. Genç oyuncu her konuda Mormenekşe ile anlaşmaya vardı.
 
 
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