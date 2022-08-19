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Ahmet Can, Karşıyaka'da

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Ahmet Can, Karşıyaka'da
AKSA 1.Lig ekiplerinden Miracle Karşıyaka, Gönyeli'nin başarılı oyuncusu Ahmet Can Temel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Uzun bir süredir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Karşıyaka, transferde mutlu sona ulaştı. Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Miracle Karşıyaka, Gönyeli'de başkan ve yönetim kurulunun belli olmasıyla birlikte transferi dün resmileştirdi. Ahmet Can, yeni sezonda kiralık olarak Miracle Karşıyaka forması giyecek.
 
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