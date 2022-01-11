Ahmet Çağer, Bağcıl’la ipleri kopardı

Sezon başında Doğan Türk Birliği’nden kiralık olarak Aksa Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’a transfer olan Ahmet Çağer, yönetime ile başkana yol sorunundan dolayı mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini ilettiğini ifade etti. Geri dönüş transferi konusunda kendisine zorluk çıkardıklarını aktaran Çağer, transferine kolaylık sağlamadıkları takdirde ikinci yarı kesinlikle Bağcıl’da futbol oynamama kararı aldığını duyurdu. Çağer üç aylık bireysel antrenman yaparak sezonu tamamlayacağını sözlerine ekledi.
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