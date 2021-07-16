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Ahmet Bayraktar, yuvaya geri döndü

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Ahmet Bayraktar, yuvaya geri döndü
Ülkemiz futboluna uzun yıllardır her alanda hizmet eden değerli antrenörlerimizden Ahmet Bayraktar yuvasına geri döndü.
Uzun yıllar Mağusa bölgesi takımlarından Mormenekşe, Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü gibi takımlarda antrenörlük yapan Ahmet Bayraktar, bu sezon teknik direktörlüğünü Evren Bahtıkara'nın yaptığı Mormenekşe A takımına yardımcı antrenör olarak geri döndü.
Ahmet Bayraktar dün itibariyle Evren hocayla çalışmalara başladı.
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