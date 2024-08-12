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Ahmet Avcı teklifleri değerlendirecek

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Ahmet Avcı teklifleri değerlendirecek
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Yenicami'nin genç ve başarılı futbolcusu Ahmet Avcı, yeni sezon için gelecek teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi. Önceki sezon Çetinkaya'yla Süper Lig'de, geçen sezon ise Ozanköy formasıyla savunmada oynadığı futbolla Birinci Lig'de başarılı bir performans gösteren Ahmet Avcı'nın kiralık olarak transfer olması bekleniyor.
 
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