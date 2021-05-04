Ahmed Sami anıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan, 100’üncü doğum günü olan günde, ölümünün 16’ncı yılında kabri başında anıldı.

Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anma töreninde Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu konuşma yaptı.

Ahmed Sami Topcan’ın anma törenine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanı sıra; KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba, KTFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan, KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) Başkanı Niyazi Nizam, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan, bazı futbol hakemleri, spor yazarları ve Topcan’ın ailesi katıldı.

