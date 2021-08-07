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Agit, yeşil siyahı giydi

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Agit, yeşil siyahı giydi
Küçük Kaymaklı teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferlerle de kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
Küçük Kaymaklı, Hamitköy’den Agit Altan’ı kadrosuna kattı. Hamitköy’e, Agit karşılığında İbrahim Kaba’yı veren Küçük Kaymaklı, başarılı sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.
Agit, yeşil siyahlı formayı giyerken, ilk maçını ise yıllarca formasını giyip, kaptanlığını yaptığı Hamitköy’e karşı Esat Erdoğmuş Stadında giydi.
 
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