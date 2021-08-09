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Agit, Kaymaklı’ya imzayı attı

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Agit, Kaymaklı’ya imzayı attı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları ile de kadro takviyeleri yapılıyor.
Süper Ligde yeni sezona hazırlanan Küçük Kaymaklı da transfer gerçekleştirirken, Hamitköy’den kadrosuna kattığı Agit Altan’a imzayı attırdı. Kiralık olarak Küçük Kaymaklı’ya transfer olan Agit, yönetici Sami Çavuş eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.
Başarılı sol kanat oyuncusu Agit Altan, Küçük Kaymaklı formasını ilk kez geçtiğimiz hafta sonu Hamitköy ile oynanan hazırlık maçında giymişti.
 

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Etiketler; #Küçük Kaymaklı #Hamitköy #transfer
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