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Ağırdağ’ın başkanı Dayı

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Ağırdağ’ın başkanı Dayı
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BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünde 9 Nisan tarihinde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi.
Olağanüstü genel kurul sonucunda Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübübaşkanlığa Hüseyin Dayıseçildi. Oy çokluğu ile başkan seçilen Hüseyin Dayı’nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
“Bahadir B.Alkan, Ömer Piro, Halil Dayı, Hasan Piro, Talat Dağer, Ömer Sertsöz, Ahmet Sertsöz, Ahmet Kelebek, Serdar Aşık, Mustafa Muhtaroglu, Tayyar Akçit, Sedat Devecioğlu, Raif Güçkan, Çağdaş Uçaner, Halil Arıkan, Burak Dayı, Cemil Kelebek”
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