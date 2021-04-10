Ağırdağ’ın başkanı Dayı

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünde 9 Nisan tarihinde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi.
Olağanüstü genel kurul sonucunda Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübübaşkanlığa Hüseyin Dayıseçildi. Oy çokluğu ile başkan seçilen Hüseyin Dayı’nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
“Bahadir B.Alkan, Ömer Piro, Halil Dayı, Hasan Piro, Talat Dağer, Ömer Sertsöz, Ahmet Sertsöz, Ahmet Kelebek, Serdar Aşık, Mustafa Muhtaroglu, Tayyar Akçit, Sedat Devecioğlu, Raif Güçkan, Çağdaş Uçaner, Halil Arıkan, Burak Dayı, Cemil Kelebek”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.