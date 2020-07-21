Ağırdağ’dan iyi prova

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve 25 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan BTM İkinci Liginde mücadele edecek olan Ağırdağ Boğaz Spor Kulübü hazırlık maçlarında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.

Talat Dağer – Mehmet Demir ikilisi eşliğinde sezona hazırlanan Ağırdağ Boğaz Spor Kulübü, son hazırlık maçında BTM İkinci Lig6. Grupta iddialı olan Tepebaşı Spor Kulübü ile karşılaştı.

Ağırdağ’ın daha üstün olduğu ve 3-1 kazandığı maçıngeneli ise orta olan mücadelesi şeklinde geçti. Ağırdağ takımından goller Orhan, Mehmet Demir ve Erdiz'den gelirken Tepebaşı'nın tek golünü Metehan attı.

Ağırdağ Boğaz 5. Grupta,Haspolat, Alayköy, Bahçeli, Demirhan ve Pınarbaşı ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.