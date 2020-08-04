Ağırdağ’dan beşi bir yerde

Necati KÜLAHLILAR
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta oynanan ikinci hafta maçında Ağırdağ, Demirhan’ı Göçmenköy Stadında konuk etti.
Hüseyin Özaşık’ın yönettiği Ağırdağ, Demirhan’ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ilk galibiyetini alırken, günü maç fazlasıyla lider tamamladı. İlk hafta 5 golle kazanan Demirhan ise ikinci maçını 5 golle kaybederek, ilk mağlubiyetini aldı.
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