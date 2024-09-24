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Ağırdağ startı verdi

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Yıllar sonra yeniden BTM 1. Lig’de mücadele edecek olan Ağırdağ takımı yeni sezonun startını kulüp lokalinde yönetm ve futbolcuların katıldığı sporcu toplantısıyla verdi

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Ağırdağ startı verdi
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BTM 1. Ligin yeni ekiplerinden Ağırdağ Tayfun Spor Kulübü yeni sezonun startını yönetim ve futbolcuların bir araya gelerek yaptığı sporcu toplantısıyla vermiş oldu.
Antrenör Kemal Yamantürk yönetiminde 2024 – 2025 sezonuna girecek olan Ağırdağ Boğaz kulübünden toplantıyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“BTM 1. Lig öncesinde yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncularımızla bir araya gelerek önemli bir toplantı yaptık. Takımımızın sezon boyunca göstereceği performans ve hedeflerimizi masaya yatırdık. Hep birlikte büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, sakatlıksız, başarılı ve dolu dolu bir sezon geçireceğimize olan inancımızı pekiştirdik.”
 
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