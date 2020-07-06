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Ağırdağ ile Gayretköy yenişemedi

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Ağırdağ ile Gayretköy yenişemedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligini 18 Temmuz’da başlatma kararı almasından sonra ligde mücadele edecek olan takımlar antrenmanlarını ve hazırlık maçlarını yoğunlaştırdılar.

Ligde iddialı olan takımlardan Ağırdağ Spor Kulübü de Çetinkaya antrenman sahasında Gayretköy Spor Kulübüyle karşılaştı.

Maç 3-3 berabere tamamlanırken, kulüp başkanı Necati Muhtaroğlu başarıya odaklanmış bir takım kurduklarını ve böylesi zorlu bir süreçte kendilerine destek olan tüm yönetici, sporcu, taraftar ve sponsorlara teşekkür ettiğini dile getirken, tüm takımlara başarılar diledi.

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