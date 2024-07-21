Ağırdağ Boğaz, uzatmalarda kazandı

Digitürk Kıbrıs BTM 2.lig yarı final karşılaşmasında Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ağırdağ Boğaz ile Sun Republic Yarköy karşı karşıya geldi.

Orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı zorlu geçen karşılaşmada iki farklı geriden gelen Ağırdağ Boğaz maçı uzatmalara taşırken, rakibini uzatmalarda 5-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.,

Karşılaşmanın ilk yarısında 10 kişi kalan Ağırdağ Boğaz uzatmaya götürmeyi başardığı maçı kazanarak camiayı sevince boğdu.



