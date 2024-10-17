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Ağırdağ Boğaz, Kemal Pent’le devam

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BTM 1. Lig’de 2024-2025 sezonuna “Nerede kalmıştık?” sloganıyla güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyenAğırdağ Boğaz kulübü tecrübeli teknik adam Kemal Pent Yamantürk ile yeniden anlaşarak çalışmalarını sürdürüyor

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Ağırdağ Boğaz, Kemal Pent’le devam
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BTM 1. Ligin yeni takımlarından Ağırdağ Boğaz Tayfun Kulubü, yeni sezon için önemli bir adım atarak tecrübeli teknik adam Kemal Pent Yamantürk ile yeniden anlaştı.
2024-2025 sezonuna “Nerede kalmıştık?” sloganıyla güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen kulüp, Yamantürk yönetiminde iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Bu sezonun, kulüp tarihine farklı bir dönüm noktası olarak geçeceği ve yeni başarılarla dolu olacağı beklentisiyle taraftarlar da büyük heyecan içinde. Ağırdağ Spor, yeni sezona güçlü bir hazırlık süreciyle girerek rakiplerine gözdağı veriyor.
 
 
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