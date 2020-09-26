Afobe coştu Trabzonspor 3 puana koştu

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sezonki ilk galibiyetini alan bordo-mavilerde yeni transfer Benik Afobe attığı 2 golle maça damgasını vurdu

Ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan, ikinci haftada ise Yukatel Denizlispor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Fırtına fişi ilk yarıda çekti

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 24 ve 33. dakikalarda Afobe ve 45+3. dakikada ise Nwakaeme'nin attığı gollerle 3-0 önde tamamladı.

Konuk Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün 78. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sezonki ilk galibiyetini alan bordo-mavili ekip, puanını 4'e çıkarırken, Yeni Malatyaspor 1 puanda kaldı.

Trabzonspor'da geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth'un yerine alınan Kongolu forvet Benik Afobe, attığı 2 golle bordo-mavili taraftarları umutlandırdı.