"Adres Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık olmalı"

Ali Vehid, futbolcuların eylemini değerlendirip, futbolun oynanması için yapılması gerekenleri açıklarken “Haklı eylemde adres yanlış olmuştur. Eylemi KTFF’na yönelik değil futbolun oynanması için hiçbir adım atmayan Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa yönelik yapılmalıydı. Futbolun oynanması için de “Temaslı Takip Sistemi” uygulaması ortadan kaldırılmalıdır.” ifadelerini kullandı

Yenicami Ağdelen Kulubü başkanı Ali Vehid, yönetim kurulu adına açıklama yaparak, Futbolcuların eylemini değerlendirirken, futbolun oynanması için yapılması gerekenleri de maddeler halinde açıkladı.

Yenicami Ağdelen Kulubünden yapılan açıklama şöyle:

“Yenicami Ağdelen Spor Kulübünün gerçekleştirdiği olağan haftalık yönetim kurulu toplantısında, dünyayı etkisi altına alan ve Aralık ayında 1 yılını dolduracak olan pandemi sürecinde, ülkemizde en çok ilgi gören spor faaliyetleri arasında yer alan futbol ve liglerin başlaması ile ilgili kararlar üretildi.

Yenicami Ağdelen Kulubü aşağıdaki kararları üretti:

“Son günlerde federasyon ve futbolcular arasındaki huzursuzluğun bir an önce bitmesini dileriz. Eylem hakkı, bu ülkedeki diğer tüm vatandaşlar gibi futbolcularımızın da en temel hakkıdır. Bu temel hakkını kullanan futbolcularımız maalesef geçtiğimiz gün eylem yöntemi olarak yanlış bir yöntem seçmiştir.

Kanaatimizce, futbolcularımızın gerçekleştirmiş olduğu bu haklı eylemde adres maalesef yanlış olmuştur. Futbolcularımızın bu eylemi KTFF’na yönelik değil ülkede futbolun oynanması için hiçbir adım atmayan, hiçbir sorumluluk almayan Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa yönelik yapmaları gerekirdi.

Ancak, şunu belirtmek isteriz ki futbolcu kardeşlerimiz aynı geçmiş sezonlarda olduğu gibi futbolun başlaması durumunda bu yıl da özveri ortaya koyacaktır. Unutulmaması gerekir ki ülkede futbol ne futbolcusuz ne de federasyonsuz olmayacaktır. Ülkemizde büyük futbol ailesi tekrardan bir bütün olarak hareket edecektir. Bu bağlamda;

• Ülkedeki “Temaslı Takip Sistemi” uygulamasının tamamen ortadan kaldırılarak (Sadece liglerde oynayan kişilerle ilgili üretilecek bir karar) ve sadece pozitif vakaların izole edilip karantinaya alınması garantisinin Sağlık Üst Kurulu tarafından taahhüt edilmeli,

• PCR testlerinin hiç aksatılmadan ve gerektiği zaman tüm futbolculara, teknik heyete ve gerekli kişilere yapılmasının ve test maliyetlerinin devlet tarafından karşılanmasının garantisi edilmeli,

• Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi sonrasında başlayacak ligde ilk etapta maçların seyircisiz oynanmalı,

• Kulüplere bu yıl yapılacak devlet yardımının netleşmeli ve zamanında ödenmeli,

• Gerekli şartların oluşmaması ve liglerin başlamayacağı görüşünün netleşmesi halinde bunun en geç bir ay içerisinde karar bağlanması, bu karar doğrultusunda da liglerde mücadele eden tüm takımların yeni faaliyet planı çıkararak ekonomik durumlarını değerlendirmelerine, ayrıca 2021/2022 sezon hazırlıkları için hazırlıklara başlamalarına fırsat tanınmalı.

Konu ile ilgili olarak kulübümüzün elinden gelen desteği ve özveriyi göstereceğini tüm spor kamuoyuna bildirir, ülkemizin futbol camiasının tekrardan bir bütün halinde hareket etmesini temenni ederiz.”

