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Adil’in talipleri çok

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Adil’in talipleri çok
Mağusa Türk Gücü'nden ayrılan Adil Uçar için Göçmenköy, Yonpaş Dumlupınar, Miracle Değirmenlik ve DTB devreye girerken, başkentin kırmızı lacivertli ekibi Göçmenköy transferde ön plana çıkıyor.
Tecrübeli futbolcunun bugün Göçmenköy ile masaya oturacağı öğrenilirken, iki tarafın da prensipte anlaşması bekleniyor.
 
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