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Adil sezonu kapattı

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Adil sezonu kapattı
Antalya’da devre arası kampı gerçekleştiren Miracle Değirmenlik takımında kampın son gününde keyifler kaçtı. Takımın tecrübeli ismi Adil Uçar’ın yaşadığı sakatlık keyifleri kaçırırken tecrübeli oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi.
Üst adalesinde yaşadığı sıkıntıdan dolayı kamptan ayrılan tecrübeli oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.
 
 
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