Adil, Değirmenlik'ten ayrılıyor

AKSA Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımında tecrübeli oyuncu Adil Uçar ile yollar ayrılıyor.
Kulüp yönetimi ile görüşüp yol ayrımına giden tecrübeli oyuncu ligin ikinci devresinde başka takımda oynamak için izin istedi.
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