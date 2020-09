Adem Büyük Yeni Malatya'da

Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor’a imza attı. Sarı kırmızılılar, Adem Büyük ayrılığı KAP'a bildirdi

Galatasaray'da flaş ayrılık. Sarı-kırmızılarda Diagne’nin dönüşünün ardından üçüncü forvet konumuna düşen Adem Büyük, 11’de oynamak istediği için takımdan ayrıldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 2 milyon 10 bin 508 lira tutarında tazminat ödeyen 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Doğu Anadolu ekibinin sosyal medtahesabından "Yuvaya hoş geldin" başlığı ile yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır" denildi.

Sarı-kırmızılı forma ile toplam 34 maça çıkan deneyimli golcü, 11 kez fileleri sarstı, bir de asist yaptı.

GALATASARAY, OKAY YOKUŞLU İLE ANLAŞTI

Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden CeltaVigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz günlerde Stoke City'den OghenekaroEtebo'yu kiralayan sarı-kırmızılılar, Okay Yokuşlu transferinde de sona yaklaştı.

Galatasaray'ın, kiralama bedeli için İspanyol kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.