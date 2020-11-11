“Adaylık için şu anda verilmiş bir kararım yok''

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ''Yeniden aday olmak konusunda şu anda verilmiş bir kararım yok.'' açıklamasını yaptı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olup olmayacağıyla ilgili henüz bir karar vermediğini söyledi.

Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu olarak 19-26 Aralık'ta seçime gitme kararı almalarıyla ilgili Cengiz, "Biz tabii ki basın toplantısı yapıp belgeleri verecektik. Bayağı uğraştık. İstanbul'dan sonra Ankara'ya gitti konu. Ankara inceledi. Geniş katılımlı toplantılara izin verilemeyeceği bize resmen bildirildi. Fakat çok enteresan buna bile inanmayanlar oldu. Denetleme kuruluyla ilgili de görevde olup olmadığını sorduk. Bununla ilgili de mahkeme sürecinin beklenmesi gerektiği yönünde bize resmi olarak yazılı cevap geldi. Yani denetleme kurulu görevdedir. Fakat biliyorsunuz divanımızda denetleme kurulu raporu bile okunmayarak çok büyük bir tüzük ihlali yapıldı. Biz gelinen süreçte bu ibra tuzaklarından bıktık." diye konuştu.

"Olağanüstü mali genel kurul kararı almamız hiç mümkün değil." diyen Cengiz, "Olağanüstü mali genel kurulun dar kapalı bir alanda yapılması gerekiyor. Biz bunu 'Neden siyasi partilere izin veriyorsunuz da bize vermiyorsunuz?' diye sorduk. 'Anayasa gereği siyasi partiler genel kurul yapamazsa kapanır, hazine yardımı da alamaz.' dediler. Bize '1 Aralık'a kadar yapamazsınız.' dediler. Biz yine de devletimizin buyruklarına ve yasaklarına uyan bir camia olarak 1 Aralık'tan sonraki en önemli tarihe, kimse de baskın seçim demesin diye 1 ay 40 gün sonraya karar verdik. 20 gün sonraya vermedik. Zaten çoğu hazır olduğunu hemen beyan etti. Üç aday çıktı, bundan da mutlu olduk." şeklinde görüş belirtti.

"Şu anda verilmiş bir kararım yok"

Mustafa Cengiz, kulüp başkanlığına tekrar aday olup olmayacağı sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Aday olup olmayacağım konusunda şunu söyleyeyim. 7 Mayıs'tan bugüne kadar bu tip resmi ortamlarda hiç bana sağlığımı soran olmadı. 'Durumunuz nedir?' diye soran olmadı. Serzeniş için söylemiyorum, gayet doğal. Hastaysan zaten ne işin var burada. Sen hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Şu anda sürecim iyi ilerliyor fakat senedin vadesi ne zaman gelir hiç kimse belirleyemez. Ben elimden geldiğince bir aşk için, gönül verdiğimiz bir şey için çalışıyorum. Bu dışarıdan baktığınızda saçma geliyor. Benim bu saatten sonra ne mücadele edecek halim var ne siyasete girecek halim var ne de ticari olarak bunu değerlendirecek durumum var. Ben zaten mülkiyeliyim. Mesleğim yöneticilik. Mümkün olduğu kadar en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Aileme ve doktorlara bakarsanız geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar. Fakat biz bir aşkın peşindeyiz."



