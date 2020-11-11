banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
30 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
43 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
31 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
103 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
20 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

“Adaylık için şu anda verilmiş bir kararım yok''

banner476

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ''Yeniden aday olmak konusunda şu anda verilmiş bir kararım yok.'' açıklamasını yaptı

“Adaylık için şu anda verilmiş bir kararım yok''
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olup olmayacağıyla ilgili henüz bir karar vermediğini söyledi.
Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu olarak 19-26 Aralık'ta seçime gitme kararı almalarıyla ilgili Cengiz, "Biz tabii ki basın toplantısı yapıp belgeleri verecektik. Bayağı uğraştık. İstanbul'dan sonra Ankara'ya gitti konu. Ankara inceledi. Geniş katılımlı toplantılara izin verilemeyeceği bize resmen bildirildi. Fakat çok enteresan buna bile inanmayanlar oldu. Denetleme kuruluyla ilgili de görevde olup olmadığını sorduk. Bununla ilgili de mahkeme sürecinin beklenmesi gerektiği yönünde bize resmi olarak yazılı cevap geldi. Yani denetleme kurulu görevdedir. Fakat biliyorsunuz divanımızda denetleme kurulu raporu bile okunmayarak çok büyük bir tüzük ihlali yapıldı. Biz gelinen süreçte bu ibra tuzaklarından bıktık." diye konuştu.
"Olağanüstü mali genel kurul kararı almamız hiç mümkün değil." diyen Cengiz, "Olağanüstü mali genel kurulun dar kapalı bir alanda yapılması gerekiyor. Biz bunu 'Neden siyasi partilere izin veriyorsunuz da bize vermiyorsunuz?' diye sorduk. 'Anayasa gereği siyasi partiler genel kurul yapamazsa kapanır, hazine yardımı da alamaz.' dediler. Bize '1 Aralık'a kadar yapamazsınız.' dediler. Biz yine de devletimizin buyruklarına ve yasaklarına uyan bir camia olarak 1 Aralık'tan sonraki en önemli tarihe, kimse de baskın seçim demesin diye 1 ay 40 gün sonraya karar verdik. 20 gün sonraya vermedik. Zaten çoğu hazır olduğunu hemen beyan etti. Üç aday çıktı, bundan da mutlu olduk." şeklinde görüş belirtti.
 "Şu anda verilmiş bir kararım yok" 
Mustafa Cengiz, kulüp başkanlığına tekrar aday olup olmayacağı sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Aday olup olmayacağım konusunda şunu söyleyeyim. 7 Mayıs'tan bugüne kadar bu tip resmi ortamlarda hiç bana sağlığımı soran olmadı. 'Durumunuz nedir?' diye soran olmadı. Serzeniş için söylemiyorum, gayet doğal. Hastaysan zaten ne işin var burada. Sen hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Şu anda sürecim iyi ilerliyor fakat senedin vadesi ne zaman gelir hiç kimse belirleyemez. Ben elimden geldiğince bir aşk için, gönül verdiğimiz bir şey için çalışıyorum. Bu dışarıdan baktığınızda saçma geliyor. Benim bu saatten sonra ne mücadele edecek halim var ne siyasete girecek halim var ne de ticari olarak bunu değerlendirecek durumum var. Ben zaten mülkiyeliyim. Mesleğim yöneticilik. Mümkün olduğu kadar en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Aileme ve doktorlara bakarsanız geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar. Fakat biz bir aşkın peşindeyiz."
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.