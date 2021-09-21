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Adana Demirspor zoru başardı

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Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı

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Adana Demirspor zoru başardı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.Vodafone Park’ta oynanan maçı Ali Palabıyık yönetti.

Mücadele, 3-3’lük eşitlikle noktalandı. Siyah-beyazlı ekip, 20’de Montero’nun kafa golüyle skorda üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının son anlarında Josef’in ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Ferhat boşa çıktı ve fark 2’ye çıktı. İkinci devreye de etkili başlayan Beşiktaş, 52’de Rıdvan’la durumu 3-0’a getirdi.

Bu golden 8 dakika sonra serbest vuruşta topun başına geçen Vargas, farkı 2’ye indirdi. 79. dakikada Mario Balotelli, sert bir vuruşla skoru 3-2 yaptı. 90+7. dakikada kornerde oluşan karambolde son teması yapan Assombalonga durumu 3-3'e getirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 14 puana ulaşırken, Adana Demirspor 6 puana yükseldi.

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