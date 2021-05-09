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Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi

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TFF 1. Lig'de son hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükseldi

Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi

TFF 1. Lig'in son haftasında lider Adana Demirspor, Menemenspor deplasmanına çıktı.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yaptı.

Karşılaşmanın kazananı, 4-1'lik skorla Adana Demirspor oldu.

Adana ekibi, bu galibiyetle TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek, 26 yıllık Süper Lig hasretine son verdi.

Samet Aybaba'nın öğrencilerine şampiyonluğu getiren goller 6. dakikada Pa Dibba, 11. dakikada Ezeh, 23. dakikada Hasan Kılıç ve 53. dakikada Sinan Kurt'tan geldi. Ev sahibi, tek sayısını 76'de Zenke ile buldu.

70 puanla şampiyonluğunu ilan eden Adana Demirspor, 1994-95 sezonunu 15 puanla son sırada tamamlayarak Süper Lig'e veda etmiş ve aradan geçen süreçte yeniden yükselme başarısı gösterememişti.

"Mavi Şimşekler", geçtiğimiz yıl play-off finalinde Fatih Karagümrük'e mağlup olmuş, 2018-2019 sezonunda da yarı finalde Hatayspor'a boyun eğmişti.

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