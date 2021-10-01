Adana Demirspor seriye bağladı

Stat: Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli (Dk. 26 Ghacha), Nuri Şahin (Dk. 46 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 87 Amilton), Milosevic (Dk. 46 Mukairu), Wright, Crivelli (Dk. 73 Floranus)
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Samet Akaydın, Deli (Dk. 34 Kaan Kanak), Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 61 Belhanda), Stambouli, Vargas, Bjarnason (Dk. 73 Castro), Yunus Akgün (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)
Goller: Dk. 42 Balotelli, Dk. 79 Vargas (Adana Demirspor), Dk. 59 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor, Antalya Stadı'nda karşılaştı.
Konuk ekip 42. dakikada Balotelli ie 1-0 öne geçti. 59. dakikada Bünyamin Balcı skoru eşitledi. 79'da ise Vargas Adana ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti: 1-2.
Son 4 maçta 10 puan toplayan Adana Demirspor puanını 12'ye yükseltti. İki hafta sonra maç kaybeden Antalyaspor 8 puanda kaldı.