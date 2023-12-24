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Adana Demirspor hasrete son verdi

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor, evinde Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yendi. Adana temsilcisi, ligde 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi

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Adana Demirspor hasrete son verdi
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Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi. Antalya temsilcisini 2 golle geçen ve ligde 6 maç sonra galibiyete uzanan mavi-lacivertliler, üç puanı hanesine yazdırdı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Babajide Akintola ile 45'te Emre Akbaba attı.
Bitexen Antalyaspor'un tek sayısı ise 85'te Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Öte yandan Antalya ekibinde Adam Buksa 89'da penaltıdan yaralanamadı.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 24 puanda kaldı.
 
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