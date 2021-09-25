Adana Demirspor dört dörtlük

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Sinan Kurt (Dk. 88 İzzet Çelik), Svensson (Dk 81 Tarık Çamdal), Yunus Akgün (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Assombalonga) , Stambouli, Deli, Rassoul, Balotelli (Dk. 81 Castro)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk 80 Maxim), Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Kitsiou) Messaoudi (Dk. 67 Kenan Özer), Recep Niyaz, Merkel, Sagal (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir
Goller: Dk. 11 Yunus Akgün, Dk. 64 Caulker (Kendi kalesine), Dk. 77 Balotelli, Dk. 83 Assombalonga (penaltıdan) (Adana Demirspor)
Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakada Adana Demirspor güldü. Adana ekibine galibiyeti getiren golleri 12'de Yunus Akgün, 65'te kendi kalesine Steven Caulker, 78'de Mario Balotelli ile 85'te penaltıdan Britt Assombalonga kaydetti.
Bu sonuçla Adana Demirspor ligde puanını 9'a yükseltirken, Gaziantep Futbol Kulübü 8 puanda kaldı.