Adana Demirspor'a İtalyan teknik adam

Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.
Adana ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır."
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