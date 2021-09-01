Adana Demirspor'a İtalyan teknik adam

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.

Adana ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır."

