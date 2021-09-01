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Adana Demirspor'a İtalyan teknik adam

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Adana Demirspor'a İtalyan teknik adam
Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.
Adana ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır."
 
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