Adana Demir, Samsun'a direnemedi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Samsunspor'u ağırladı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 3-1 üstün ayrılarak üst üste 4. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin 7. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan konuk Samsunspor, 58. dakikada Muja ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Uzatma anlarına eşitlikle girilen maçta 90+3. dakikada Dimata ve 90+10. dakikada Soner Aydoğdu ile fileleri havalandıran Karadeniz ekibi, sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Samsunspor, puanını 18'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Kötü gidişatı bir türlü durduramayan Adana Demirspor'un galibiyet hasreti devam etti. Adana ekibi, milli maç arasına 1 puanla gitti.

