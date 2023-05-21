banner913
banner932
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
17 0
Yılmazköy zoru başardı
Yılmazköy zoru başardı
55 0
 
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
14 0
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
59 0
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
13 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
11 0
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
22 0
banner915

Adana'da Beşiktaş'ın gecesi

banner476

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Beşiktaş üst üste 6. galibiyetini alırken, Adana Demirspor 6 maç sonra kaybetti

banner825
Adana'da Beşiktaş'ın gecesi
banner931
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Mücadele 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+4'te Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes, 72. dakikada Cenk Tosun (Penaltı) ve 90+6'da Vincent Aboubakar (Penaltı) kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü 19. dakikada Belhanda attı.
Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 74'e yükseltirken, 6 maç sonra kaybeden Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.