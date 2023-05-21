Adana'da Beşiktaş'ın gecesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Beşiktaş üst üste 6. galibiyetini alırken, Adana Demirspor 6 maç sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Mücadele 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+4'te Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes, 72. dakikada Cenk Tosun (Penaltı) ve 90+6'da Vincent Aboubakar (Penaltı) kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golünü 19. dakikada Belhanda attı.

Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 74'e yükseltirken, 6 maç sonra kaybeden Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

