Adana'da Beşiktaş'ın gecesi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Mücadele 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+4'te Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes, 72. dakikada Cenk Tosun (Penaltı) ve 90+6'da Vincent Aboubakar (Penaltı) kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü 19. dakikada Belhanda attı.
Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 74'e yükseltirken, 6 maç sonra kaybeden Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.
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