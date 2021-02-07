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Adal:Tüm futbolcular,bireysel çalışsınlar

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Hüseyin Adal, bireysel çalışmalarla ile ilgili yaptığı açıklamada “Tüm futbolcuların koşularını ve fitnesslerini yapmaları gerekmektedir. Kendine dikkat eden, antrenman yapan futbolcular yeni sezon da farklarını ortaya koyacaklardır.” ifadelerini kullandı

Adal:Tüm futbolcular,bireysel çalışsınlar
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Küçük Kaymaklı’nın eski kaptanı, Süper Ligin yeni ekibi Mesarya’nın deneyimli yıldızı Hüseyin Adal,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi nedeniyle2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi üzerine, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
Hüseyin Adal, bireysel çalışmalar yapması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“Bu dönemde ilk başlarda motivasyon kaybı yaşadım. Ancak son dönemde federasyon başkanımızın da yeni sezon planını açıklamasından sonra motivasyonum arttı. Bireysel antrenmanlarımı daha verimli bir şekilde yapmaya başladım.
Tüm futbolcu arkadaşlarımın bu dönemde haftanın 3 veya 4 günü koşularını ve fitnesslerinikendi imkanları ile yapmaları gerekmektedir. Yeme içmesine dikkat eden ve aynı zamanda antrenman yapan futbolcular yeni sezon da farklarını ortaya koyacaklardır.”
 
 
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