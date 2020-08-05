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Adal’a, Mesarya kancası

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Adal’a, Mesarya kancası
Necati KÜLAHLILAR
Tarihinde ilk kez K-PET Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya, güçlü bir kadro ile sezona girmeyi hedefliyor.
Takımı K-PET Birinci Ligde şampiyon yapan teknik direktör Nazım Aktunç ile yola devam edecek olan Mesarya, transfer çalışmalarına da başladı. Mesarya, Küçük Kaymaklı’nın tecrübeli kaptanı Hüseyin Adal’a talip oldu.
Serbest transfer hakkı olan Hüseyin Adal’ın, kendisine Mesarya’dan gelen teklifi değerlendirdiği ancak öncelikle Küçük Kaymaklı ile masaya oturacağı öğrenildi.
 
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