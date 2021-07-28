Adal, resmi imzayı attı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Mesarya'da resmi transfer imzaları devam ediyor.

Mesarya daha önce prensipte anlaştığı deneyimli orta saha futbolcusu Hüseyin Adal'a resmi imzayı attırdı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde Hüseyin Adal başkan Halil Topaloğlu eşliğinde resmi imzayı attı.