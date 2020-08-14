Adal, Mesarya'da

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya ligde başarılı olmak için transferlerine devam ediyor.

Hasan Piro ile yeniden anlaşan Mesarya, bu kez de Hüseyin Adal ile anlaştı.

Küçük Kaymaklı'nın kaptanı Hüseyin Adal bugün noter huzurunda attığı imza ile Mesarya'ya transfer oldu.