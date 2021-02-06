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Adal: Federasyonun iptal kararının haklılığı görüldü

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Hüseyin Adal, sezonun iptal etmesinideğerlendirirken, “Federasyonun sezonu iptali kararı, geleceği düşünerek alınan yerinde bir karardır. Salgında gelinen nokta, federasyonun iptal kararının haklı olduğunu göstermiştir.” ifadelerini kullandı

Adal: Federasyonun iptal kararının haklılığı görüldü
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Küçük Kaymaklı’nın eski kaptanı, Süper Ligin yeni ekibi Mesarya’nın deneyimli yıldızı Hüseyin Adal,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi nedeniyle2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi kararını değerlendirdi.
Salgının kontrolsüz şekilde yayıldığı bugünlerde Hüseyin Adal’ın iptal kararı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:
“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) sezon iptali yerinde bir karardır. Salgının ne boyutta olduğu ortadadır.
Federasyon geleceği de düşünerek bir karar almıştır. Salgında gelinen nokta,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun iptal kararının ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. En büyük dileğim salgının son bulması ve futbolumuza kavuşmamızdır.”
 
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