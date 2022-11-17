Açılış maçında düdük Mehmet Sezener’de

Aksa Süper Ligin açılış maçı olan bu akşam oynanacak Yenicami – Hamitköy karşılaşmasını tecrübeli hakemlerimizden Mehmet Sezener yönetecek

Aksa Futbol Ligleri’nde 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemler KTFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Aksa Süper Ligin açılış maçı olan bu akşam oynanacak Yenicami – Hamitköy karşılaşmasını tecrübeli hakemlerimizden Mehmet Sezener yönetecek.

Haftanın üst sıraları ilgilendiren önemli karşılaması olan Mağusa Türk Gücü – Cihangir karşılaşmasında ise yine tecrübeli hakemlerimizden Fehim Dayı düdük çalacak.

Aksa 1. Ligin 9. Haftasının önemli mücadelesi olan bölge derbisi niteliğindeki Mormenekşe – Pera Gençler Birliği karşılaşmasını ise Evren Karademir yönetecek.



İşte Aksa Futbol Liglerinde 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemler:

AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Hamitköy (Mehmet Sezener)

19 Kasım 2022, Cumartesi

14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Yonpaş Dumlupınar (Osman Özpaşa)

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Mesarya (Ferhat Tuna)

14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Cihangir (Fehim Dayı)

20 Kasım 2022, Pazar

14.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Göçmenköy (Serkan Şimşek))

14.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Lefke (Ali Özer)

14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği (Tufan Çerçioğlu)

21 Kasım 2022, Pazartesi

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya (Emre Öztaşlı)



AKSA 1.LİG

19 Kasım 2022, Cumartesi

14.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Pera Gençler Birliği (Evren Karademir)

14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Binatlı (Mustafa Öztugay)

14.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-M. HacıaliYılmazköy (Zekai Töre)

14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-İncirli (Burak Mandıralı)

20 Kasım 2022, Pazar

14.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Yenierenköy (İsmail Ercan)

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Yeniboğaziçi (Hüseyin Özkan)

14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Lapta (Hakan Ünal)

14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Düzkaya (Şakir Azizoğlu)



