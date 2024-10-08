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Abu Dumbuya’ya Doğan maçında yok

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Abu Dumbuya’ya Doğan maçında yok
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China Bazaar Gençlik Gücü futbolcusu Abu Dumbuya, 11-15 Ekim 2024 tarihlerinde oynanacak olan 2025 Afrika Kupası eleme maçlarında Fildişi Sahilleri ve Liberya Milli Takım karşılaşmaları için Sierra Leone Milli takımına davet aldı. Milli takım kampına katılmak için adadan ayrılan Abu Dumbuya, bu hafta sonu oynanacak olan Doğan Türk Birliği maçında takımda yer alamayacak.
 
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