Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (RektusFemoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Aboubakar, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giymesinin zor olduğu bilgisine ulaşıldı. Kamerunlu golcünün tedaviye yanıt verme durumuna göre sürenin değişkenlik göstereceği öğrenildi.



